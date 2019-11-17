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Kim Milyoner Olmak İster'e 'Ezel' sorusu damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünün soruları ve cevapları

Giriş Tarihi: 17.11.2019, 00:17

ATV'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' 844. bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu hafta ''Ezel' adlı dizinin başkarakteri olan Ezel, hangi soyadı kullanır' sorusu damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünün soruları ve cevapları...

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