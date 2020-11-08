Atv'nin reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümü izleyicileri ekrana kilitledi. Yarışmacılardan küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol, "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir." sözüyle ve performansı ile geceye damgasını vurdu.
Kim Milyoner Olmak İster'e işitme engeli olan Buket Hanım damga vurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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