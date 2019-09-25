Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı izle

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Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şenal'ın başrollerinde yer aldığı Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan Kimse Bilmez, yeni gününde yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kimse Bilmez 14. bölümünde kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi? İşte Kimse Bilmez'in merakla beklenen 15. bölüm fragmanı...