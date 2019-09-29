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Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 29.09.2019, 00:30

Kimse Bilmez'in 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni gününde (29 Eylül Pazar) izleyicisi ile buluşacak. Kimse Bilmez'in son bölümünde Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? İşte Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı...

Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?

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