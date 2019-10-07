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Kimse Bilmez 16. bölüm tek parça izle

Giriş Tarihi: 07.10.2019, 11:11

Kimse Bilmez'in Pazar akşamı yayınlanan 16. bölümünde yine izleyici ekrana kilitlendi. ATV ekranlarının Pazar akşamlarına damga vuran ve çok seyredilen dizisi Kimse Bilmez'de Ali geçmişi ile yüzleşiyor. Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Sevda bunun mutluluğunu yaşarken, Duygu babası ve Pilot arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez 16. bölümü tek parça izle...

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur.

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