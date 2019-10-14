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Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 14.10.2019, 17:25

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in heyecanla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez'in 17. bölümünde Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.

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