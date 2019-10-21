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Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 21.10.2019, 11:49

Atv'nin Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Kimse Bilmez'in merakla beklenen 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yayınlanan 18. bölümü sonrası izleyiciler merakla Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanını aratıyor. Peki Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? İşte Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı...

KİMSE BİLMEZ 18. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?

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