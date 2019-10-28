Kimse Bilmez 20. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kimse-bilmez-20-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kimse Bilmez'in heyecan dolu 19. bölümü sonrası izleyiciler merakla Kimse Bilmez'in 20. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Kimse Bilmez'in 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Pilot ve ailesi, Duygu'yu istemeye gider. Ali'nin de katıldığı isteme töreni keyifli ve heyecanlı anlara sahne olur. İşte Kimse Bilmez 20. yeni bölüm fragmanı...