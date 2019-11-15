Kimse Bilmez 22. yeni bölüm fragmanı izle

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Kimse Bilmez'in merakla beklenen 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez yeni bölümünde Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi? İşte Kimse Bilmez 22. yeni bölüm fragmanı...