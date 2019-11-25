<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kimse-bilmez-23-bolum-tek-parca-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kimse Bilmez dün akşam yayınlanan bölümü ile izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Ali ve Pilot'un kardeş olduğunu öğrenmeleri ve birbirlerine sarıldıkları o an duygu dolu anlar yaşattı. Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi? İzleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez 23. bölüm tek parça izle...