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Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 13.12.2019, 16:03

atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi Kimse Bilmez'in merakla beklenen 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son yayınlanan bölümü heyecan dolu bir sahne ile sona ermişti. Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. İşte Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı...

Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey'i sinsi bir planla vurmak olur. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey'den ne istiyor?

Öte yandan Hüdaverdi'nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu'yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşmiştir. Duygu'ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot'u atlatabilecek mi?

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