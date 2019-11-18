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Kimse Bilmez Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi! Sevda intihar mı edecek?

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 12:37

Atv ekranlarında Pazar akşamı izleyici ile buluşan ve başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez yayınlanan 22. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Sevda yaşadıklarının yükünü kaldırmakta zorlanırken Ali'den destek ister. Sevda tam da intihar etmeyi düşünürken Ali'nin bütün yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini anlatması ile Allah'a sığınıyor. İşte Kimse Bilmez'in 22. bölümünde yaşanan ve geceye damga vuran sahne...

Keremce, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yerini aldığı Kimse Bilmez'in 22. bölümü izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Sevda artık yaşadıklarının yükünü kaldıramamaktadır. Artık hayatını son vermeyi düşünürken sevdiği adam olan Ali'den destek ister. Ali'nin bunca zorluğa nasıl dayandığını, hayatın üstesinden nasıl geldiğini anlatması Sevda'nın da bakışı değiştirecektir.

KİMSE BİLMEZ 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?

Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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