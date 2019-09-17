Kimse Bilmez'in 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kimse-bilmezin-14-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Kimse Bilmez'in 14. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 14. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kimse Bilmez'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı...

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?