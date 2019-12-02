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Kimse Bilmez’in yıldızları Keremcem ve Burak Serdar Şanal'dan Barış Manço şarkısı

Giriş Tarihi: 02.12.2019, 12:33

ATV’nin sevilen başarılı dizisi Kimse Bilmez’de iki kardeşi canlandıran Keremcem (Ali) ve Burak Serdar Şanal (Pilot) Pazar günü yayınlanan 24. bölümündeki özel bir sahne için birlikte stüdyoya girerek şarkı söyledi. Keremcem ve Burak Serdar Şanal, eğlenceli bir atmosferde Barış Manço’nun unutulmaz eserini seslendirmekten büyük keyif aldı. Önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı ‘Bugün Bayram’, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

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