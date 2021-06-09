‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi I EDHO özel video

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Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümüne Kimsesiz Doğan Baba’nın ölümü damga vurdu. Kimsesiz Doğan’ın yerini basan Savaş ve adamları Doğan Baba’yı infaz ettiler. İşte EDHO'dan çok özel sahne...