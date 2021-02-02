Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/koronavirus-salgininda-can-kaybi-26-bin-237ye-yukseldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testte, 7 bin 795 vaka ile 630 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 120 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi.