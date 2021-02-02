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    Yeniasır TV Ekran Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi

    Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi

    Giriş Tarihi: 02.02.2021, 19:53

    Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testte, 7 bin 795 vaka ile 630 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 120 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi.

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