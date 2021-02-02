Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testte, 7 bin 795 vaka ile 630 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 120 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi.
Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 237'ye yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.