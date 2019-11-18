 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Ekran > Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 16:08

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı ile pek çok beğeni aldı. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Kuruluş Osman'ın büyük beğeni alan 1. bölüm 3. fragmanı...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü
İzmir'de cam fasulye konservesi patladı, ortalık savaş alanına döndü
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu
Farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti
Farenin kedilerle tehlikeli oyunu! O anları cep telefonu kamerasıyla böyle çekti
CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer, Tuncay Özkan ve Aziz Kocaoğlu karşı karşıya
CHP'de İzmir kavgası! Tunç Soyer, Tuncay Özkan ve Aziz Kocaoğlu karşı karşıya
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Bu köyde 7’den 70’e herkes gelenekleri yaşatmak için bir araya geliyor
Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar
Kimse Bilmez 22. bölümünde Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi
Kimse Bilmez Ali ve Sevda'nın bu sahnesi izleyiciyi ekrana kilitledi! Sevda intihar mı edecek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. yeni bölüm fragmanı izle
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru!
Kim Milyoner Olmak İster'e 'Ezel' sorusu damga vurdu! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 844. bölümünün soruları ve cevapları
Hercai 22. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 22. yeni bölüm fragmanı izle
Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?
Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu? Hercai 21. bölüm ATV canlı izle!
Kuruluş Osman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!