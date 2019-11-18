Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı izle

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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ve atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı ile pek çok beğeni aldı. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Kuruluş Osman'ın büyük beğeni alan 1. bölüm 3. fragmanı...