Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle!

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atv'nin ilk bölümü ile reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, izleyenleri adeta ekrana kilitledi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır. İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 1. bölümü...