Kuruluş Osman 10. bölüm fragmanı

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 10. yeni bölüm fragmanı "Düşmanın tepesine binmenin vaktidir!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 9. bölümde neler yaşandı?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?