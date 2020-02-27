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Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 13.bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 02:26

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 13.yeni bölüm fragmanında "Dündar, Balgay'ın Sancak Bey'i oldu!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 13.yeni bölüm fragmanı izle...

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