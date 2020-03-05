ATV'nin en çok sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Ant olsun ki, ölümün benim elimde olacak Dündar Bey!" sözü diziye damga vurdu. Kuruluş Osman 14.yeni bölüm fragmanı izle...
Kuruluş Osman 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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