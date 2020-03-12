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    Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 18:23

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında "Dalımızı kesmeye çalışanın, kökünü topraktan kazıyacağız!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı...

    Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze geldi. Balgay'la karşı karşıya gelen Osman zor durumda kaldı. Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı bölümün ardından izleyiciler tarafından bekleniyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar... Moğolların tuzağına düşerek yaralanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak? Osman Bey'i hasım ilan eden Samsa Çavuş, Moğollara karşı nasıl hamle yapacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!"

    Cengiz Han'ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası'na gelen Osman Bey, burada Batur'un ihaneti ile karşılaşır.

    OSMAN BEY'E TUZAK

    Oklarla durdurulabilen Osman Bey, Dündar'ın ve ardından Balgay'ın Ertuğrul otağından çıkmasıyla düştüğü tuzağın farkına varır.

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