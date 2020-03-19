Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-16-yeni-bolum-fragmani-izle-kurulus-osman-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 15.yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman seyircilerinin merakla beklediği 16.yeni bölüm fragmanı da çok geçmeden yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 16.yeni bölüm fragmanında "Sana şerefli bir ölüm vadediyorum Balgay!" sözü dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 16.yeni bölüm fragmanı izle.