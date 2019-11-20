Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragman izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-2-bolum-yeni-fragman-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman, 20 Kasım Çarşamba günü izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman'ın 1. bölümünü izleyen diziseverler tarafından 'Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanı' merak konusu oldu. İşte ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman'ın ikinci yeni bölüm fragmanı!