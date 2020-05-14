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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 21. Bölüm! Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor!

    Kuruluş Osman 21. Bölüm! Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor!

    Giriş Tarihi: 14.05.2020, 16:10

    ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, dün ekrana gelen bölümüyle adeta nefes kesti. Seyirciyi ekrana kitleyen yeni bölümde, Osman Bey ve Dündar Bey'in oğlu Bahadır'ın arasında geçen olaylar geceye damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın nefes kesen bölümünden videolar...

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