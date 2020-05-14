ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, dün ekrana gelen bölümüyle adeta nefes kesti. Seyirciyi ekrana kitleyen yeni bölümde, Osman Bey ve Dündar Bey'in oğlu Bahadır'ın arasında geçen olaylar geceye damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın nefes kesen bölümünden videolar...
Kuruluş Osman 21. Bölüm! Bahadır ile Osman Bey kavga ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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