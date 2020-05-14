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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 21. bölüm! Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor!

    Kuruluş Osman 21. bölüm! Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor!

    Giriş Tarihi: 14.05.2020, 10:53

    Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümü ile ekranlara kilitledi. Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Kuruluş Osman'da dün akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı. Dizide Osman Bey, Balgay' yaraladığı sahne özellikle çok konuşuldu. İşte Kuruluş Osman 21. bölümden özel sahneler...

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