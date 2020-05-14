Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümü ile ekranlara kilitledi. Atv ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Kuruluş Osman'da dün akşam yine heyecan dolu anlar yaşandı. Dizide Osman Bey, Balgay' yaraladığı sahne özellikle çok konuşuldu. İşte Kuruluş Osman 21. bölümden özel sahneler...
Kuruluş Osman 21. bölüm! Osman Bey, Balgay'ın elinden kurtuluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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