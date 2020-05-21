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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 22. bölüm! Osman Bey ile Bala Hatun evleniyor!

    Kuruluş Osman 22. bölüm! Osman Bey ile Bala Hatun evleniyor!

    Giriş Tarihi: 21.05.2020, 17:16

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, dün gece yayınlanan bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 22. bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun'un evlendiği sahne çok konuşuldu. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümünden özel sahneler...

    Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı izle!

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