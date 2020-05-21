Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, dün gece yayınlanan bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 22. bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun'un evlendiği sahne çok konuşuldu. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümünden özel sahneler...
Kuruluş Osman 22. bölüm! Osman Bey ile Bala Hatun evleniyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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