Kuruluş Osman 23. bölüm! Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-23-bolum-osman-bey-alisarin-tuzagina-dusuyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çarşamba akşamlarının bir numaralı dizisi Kuruluş Osman, son yayınlanan bölümü ile yine nefesleri kesti. Dizide Osman Bey'in, Alişar'ın yerini bulduğu ve tuzağa düştüğü o sahneler gecenin en çok konuşulan anları oldu. İşte Kuruluş Osman'dan özel sahneler...