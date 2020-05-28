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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 23. bölüm! Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!

    Kuruluş Osman 23. bölüm! Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor!

    Giriş Tarihi: 28.05.2020, 11:01

    Çarşamba akşamlarının bir numaralı dizisi Kuruluş Osman, son yayınlanan bölümü ile yine nefesleri kesti. Dizide Osman Bey'in, Alişar'ın yerini bulduğu ve tuzağa düştüğü o sahneler gecenin en çok konuşulan anları oldu. İşte Kuruluş Osman'dan özel sahneler...

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