Çarşamba akşamlarının bir numaralı dizisi Kuruluş Osman, son yayınlanan bölümü ile yine nefesleri kesti. Dizide Osman Bey'in, Alişar'ın yerini bulduğu ve tuzağa düştüğü o sahneler gecenin en çok konuşulan anları oldu. İşte Kuruluş Osman'dan özel sahneler...
Kuruluş Osman 23. bölüm! Osman Bey, Alişar'ın tuzağına düşüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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