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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 25. bölüm! Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!

    Kuruluş Osman 25. bölüm! Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!

    Giriş Tarihi: 11.06.2020, 13:30

    Atv'nin heyecanla izlenen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümü ile geceye damgasını vurdu. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizisi Osman Bey'in, Sofia'nın oyununu bozduğu sahneler nefes kesti. İşte Kuruluş Osman 25. bölümden özel sahneler...

    Kuruluş Osman'ın 25. bölümüne damga vuran sahne! Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!

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