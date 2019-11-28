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Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Giriş Tarihi: 28.11.2019, 13:13

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Kuruluş Osman yayınlanan ilk iki bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman'ın 3. yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 3. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

Kuruluş Osman 2. bölüm tek parça izle

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