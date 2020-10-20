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    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 20.10.2020, 12:20

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'n 30. yeni bölümü nefesleri kesecek. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey’in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt’teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

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