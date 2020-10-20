Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'n 30. yeni bölümü nefesleri kesecek. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey’in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt’teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.