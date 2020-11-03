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    Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 10:33

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar’ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey’in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? İşte Kuruluş Osman 32. yeni bölüm fragmanı...

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