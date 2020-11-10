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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 10:21

    Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider. Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.

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