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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 19.11.2020, 11:50

    Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 34’üncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci sırada yer aldı ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı olma özelliğini sürdürdü. ‘Kuruluş Osman’da beylik iddiasını açıklayan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni geri almak üzere planını uygulamaya koydu.

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