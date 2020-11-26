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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 26.11.2020, 11:11

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi dün akşam yayınlanan 35’inci bölümüyle izlenme payı elde ederek çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak? Nikola’yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, bey seçimini yapacak mı? İşte Kuruluş Osman 36. yeni bölüm fragmanı...

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