Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Osman Bey Kulucahisar'ı fethetmiş!" başlığı ile yayınlandı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, 37’nci bölümü ile 9 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.
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