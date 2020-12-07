Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı

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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Osman Bey Kulucahisar'ı fethetmiş!" başlığı ile yayınlandı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, 37’nci bölümü ile 9 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.