Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı

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Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey’in Flatyos’un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey’in planı ne? Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans’ın elinden kurtarabilecek mi?