  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 10.12.2020, 12:13

    Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey’in Flatyos’un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey’in planı ne? Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans’ın elinden kurtarabilecek mi?

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    22 yıldır hiç görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu
    22 yıldır hiç görmediği annesine Esra Erol’da kavuştu
    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli mesajlar
    Aliyev'den Zafer Günü'nde önemli açıklamalar
    Aliyev'den Zafer Günü'nde önemli açıklamalar
    Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
    Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
    Azerbaycan'da tarihi gün! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Azerbaycan ve Türk Şehitliklerine ziyaret
    Azerbaycan'da tarihi gün! Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Azerbaycan ve Türk Şehitliklerine ziyaret
    MSB'den Azerbaycan için özel video
    MSB'den Azerbaycan için özel video
    Hercai 51. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 51. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 50. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 50. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm fragmanı