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Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragman izle

Giriş Tarihi: 09.12.2019, 19:56

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 4.bölüm yeni fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak edilip araştırılıyor.  Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 4. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Oğuz töresince bir ahlak medeniyeti inşa edene deyyun durmak yok!" sözü dikkat çekiyor. İşte 11 Aralık Çarşamba günü atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 4. bölümünün ikinci tanıtım fragmanı...

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