Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.