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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 40. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 24.12.2020, 11:13

    Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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