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    Yeniasır TV Ekran Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı

    Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 04.02.2021, 11:07

    Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 45. yeni bölüm fragmanı "Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin son yayınlanan bölümünde Kumral Abdal’ın Şeyh Edebalı’nın gelişini müjdelemesi damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 45. yeni bölümde yaşanacaklar...

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