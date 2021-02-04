Kuruluş Osman 45. yeni bölüm fragmanı

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Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 45. yeni bölüm fragmanı "Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin son yayınlanan bölümünde Kumral Abdal’ın Şeyh Edebalı’nın gelişini müjdelemesi damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 45. yeni bölümde yaşanacaklar...