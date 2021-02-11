Çarşamba akşamına damga vuran Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı "Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek!" başlığı ile yayınlandı. Dizinin 45’inci bölümünde Şeyh Edebalı’nın obaya dönmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak? İşte 46. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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