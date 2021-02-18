Kuruluş Osman 47. yeni bölüm fragmanı izle

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-47-yeni-bolum-fragmani-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan heyecanlı bölümü sonrası 47. yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığı ile yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...