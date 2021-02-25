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Kuruluş Osman 47. bölüm sonrası dizinin sıkı takipçileri 'Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı izle' araştırmasını yoğunlaştırdı. Dizinin son bölümünde heyecan dolu sahneler izleyiciyi ekrana bağladı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı "İhanetin gölgesi pusatın şavkı ile biçilir!" başlığı ile yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 48. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...