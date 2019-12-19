Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izle

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Kuruluş Osman dün akşam atv ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Reyting rekorları kıran dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebali, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi? İşte izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 5. bölüm tek parça izlemem ekranı...