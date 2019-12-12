Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı izle

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Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman heyecan dolu bir sahne ile sona ermişti. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 5. yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir.