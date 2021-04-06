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    Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı izle

    Giriş Tarihi: 06.04.2021, 10:32

    Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü yaklaştıkça 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' aramaları yoğunlaştı. Dizinin 53’üncü bölümüne Osman Beyi ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey’in peşine düşerken; Dündar Bey, Nikola’ya sığınıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

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