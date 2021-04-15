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    Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı

    Giriş Tarihi: 15.04.2021, 11:09

    Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Osman Bey’in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar’ı infaz etmesi ve Söğüt’e saldıran Nikola’nın planını bozması damga vurdu. Bölüm sonrası 'Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle' aramaları arttı. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

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