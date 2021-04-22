Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Ya zafer, ya da ölüm..." başlığı ile yayınlandı. Dizinin 55’inci bölümüne, Osman Bey savaş meydanında Nikola’yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı. Reyting rekorları kıran bölüm sonrası yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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