Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/ekran/kurulus-osman-56-bolum-fragmani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Ya zafer, ya da ölüm..." başlığı ile yayınlandı. Dizinin 55’inci bölümüne, Osman Bey savaş meydanında Nikola’yı bozguna uğrattı ve tekfurlarının zulmünden kaçan Yarhisar halkına kucak açtı. Reyting rekorları kıran bölüm sonrası yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...