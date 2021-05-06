Kuruluş Osman 58. yeni bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." başlığı ile yayınlandı. Dizinin dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İşte Kuruluş Osman 58. bölüm fragmanı...
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