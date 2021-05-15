Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı "Çakalın sözünde durduğu nerede görülmüştür Osman Bey!" başlığı ile yayınlandı.Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey’i Kayı Obası’na getirerek hesap soruyor. İşte Kuruluş Osman'ın çok konuşulan yeni bölüm fragmanı....
Kuruluş Osman 59. bölüm 2. fragman izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.